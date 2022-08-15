خلال أسبوع واحد.. نحو 160 ألف شخص زاروا اقليم كوردستان

شفق نيوز/ كشف إحصاء لوزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الإثنين، أن المدة ما بين 5 آب الجاري لغاية 11 منه سجلت مديريات الاقامة في المعابر الحدودية في الإقليم مرور قرابة 160 ألف شخص.

وأوضح بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان 158 ألفا و843 شخصا دخلوا أراضي الإقليم عن طريق المعابر الحدودية منهم 43 ألفا و166 شخصا عن طريق مطار اربيل الدولي و9 آلاف و43 شخصا عن طريق مطار السليمانية الدولي و16 ألفا و434 شخصا منهم عن طريق معبر حاج عمران الدولي و71 ألفا و469 شخصا عن طريق معبر ابراهيم الخليل الدولي و15 ألفا و121 شخصا عن طريق معبر باشماخ الدولي و3 آلاف و610 اشخاص عن طريق معبر برويز خان.

ووفقا لإحصاءات وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان لاسبوع واحد دخل 37 ألفا و768 شخصا الى الاقليم من بينهم 9 آلاف و853 شخصا عن طريق مطار اربيل الدولي والفان و304 اشخاص عن طريق مطار السليمانية الدولي و5 آلاف و219 شخصا عن طريق معبر حاج عمران الدولي و15 ألفا و474 شخصا عن طريق معبر ابراهيم الخليل الدولي و3 آلاف و729 شخصا عن طريق معبر باشماخ والف و189 شخصا عن طريق معبر برويزخان.

وبشان قدوم الاشخاص الاجانب الى الاقليم في الأسبوع ذاته، أشار البيان إلى أن 41 ألفا و761 شخصا زاروا الإقليم من بينهم 10 آلاف و417 شخصا عن طريق مطار اربيل الدولي وألفان و629 شخصا عن طريق مطار السليمانية الدولي و3 آلاف و284 شخصا عن طريق معبر حاج عمران الحدودي و20 الفا و809 أشخاص عن طريق معبر ابراهيم الخليل الدولي و3 آلاف و983 شخصا عن طريق معبر باشماخ و639 شخصا عن طريق معبر برويزخان.

أما بشأن المواطنين الذين سافروا من الاقليم الى الخارج خلال الأسبوع ذاته فقد اكد البيان أنهم كانوا 40 ألفا و15 شخصا، سافر 11 ألفا و576 منهم عن طريق مطار اربيل الدولي وألف و836 عن طريق مطار السليمانية الدولي و4 آلاف و529 شخصا عن طريق معبر حاج عمران الدولي و17 ألفا و659 شخصا عن طريق معبر ابراهيم الخليل الدولي و3 آلاف و416 شخصا عن طريق منفذ باشماخ الحدودي و999 شخصا عن طريق معبر برويزخان.

كما بينت الإحصاءات نفسها ان الاسبوع ذاته شهد مغادرة 39 الفا و299 اجنبيا خارج الإقليم، من بينهم 11 ألفا و320 شخصا غادروا عن طريق مطار اربيل الدولي والفان و274 شخصا عن طريق مطار السليمانية الدولي و3 آلاف و402 عن طريق معبر حاج عمران الدولي و 17 ألفا و527 شخصا عن طريق معبر ابراهيم الخليل الدولي و3 آلاف و993 شخصا عن طريق معبر باشماخ و783 شخصا منهم عن طريق معبر برويزخان.