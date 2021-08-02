خلال أسبوع.. شرطة أربيل تطيح بثاني عصابة تتحايل بـ"الدولار الليبي"

شفق نيوز / أعلنت شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص كانوا يتحايلون على المواطنين، بعرض "الدولار الليبي" عليهم وثم أخذ أموالهم والهرب.

وهذه ثاني عصابة، تطيح بها شرطة أربيل، خلال أسبوع واحد، بعد القبض على عصابة تدعي بيع ما يسمى بـ"الدولار الليبي" إلا أنها تقوم بتسليب ضحاياها تحت تهديد السلاح، يوم 26 تموز الماضي.

كما أنها رابع مجموعة يتم اعتقالها في إقليم كوردستان، وهي تحاول التحايل على المواطنين من خلال تمويههم ببيعهم الدولار الليبي، وفقاً للمتحدث باسم شرطة أربيل، العقيد هوكر عزيز.

وقال عزيز، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الذين جرى اعتقالهم اليوم، اعترفوا بأخذ 30 ألف دولار أمريكي مع سيارتين، تعود لمواطنين، قبل أن يقوموا بعرضها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي دون السوق".

وأضاف أن "هذه العصابة كانت تأخذ الأموال بقوة السلاح واعترف أفرادها بارتكابهم أربعة حالات في غضون شهر واحد"، مبيناً أن "أحد المعتقلين اعتقل للمرة الثالثة بهذه التهمة، وبعد إكمال محكوميته يعود لممارسة نفس العمل مجدداً".

ودعا المتحدث باسم شرطة أربيل، المواطنين الذين تعرضوا للاحتيال، إلى "تقديم الشكوى ضدهم"، مهيباً في الوقت نفسه بالمواطنين كافة، "عدم التصديق بما يشاع بوجود الدولار الليبي في إقليم كوردستان".

وما يعرف بالدولار الليبي، هو عملة مزورة الا ان المحتالين يدعون انه من الاموال المجمدة التي تعود لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.

وتتداول بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بين حين وآخر معلومات عن عمليات بيع لـ"الدولار الليبي" داخل العراق، بأسعار زهيدة.