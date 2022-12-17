خلال أسبوع.. زيادة مليارية لواردات أربع مناطق كوردستانية

شفق نيوز/ كشفت إحصائية جديدة تخص واردات محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي گرميان ورابرين، ضمن إقليم كوردستان، يوم السبت، عن ارتفاع العائدات المالية بملياري دينار هذا الأسبوع.

جاء ذلك، بحسب موقع "الشفافية"، الذي أعلن عنه قوباد طالباني للإفصاح عن إيرادات إدارات السليمانية وحلبجة وگرميان ورابرين، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وزادت إيرادات هذا الأسبوع، وفق عائدات المناطق الأربع، بنحو ملياري دينار، وبنسبة 15.779٪.

ووفق الإحصاءات، بلغت عائدات هذه المناطق الأسبوع الماضي 15 مليارا و236 مليونا و937 ألفاً و217 ديناراً .

كما ارتفعت الإيرادات هذا الأسبوع، إلى 17 ملياراً و 641 مليوناً و 145 ألفاً و863 ديناراً.