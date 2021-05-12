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خلال أسبوع.. روسيا تسيّر ثالث دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T09:31:22+0000
خلال أسبوع.. روسيا تسيّر ثالث دورية على حدود الإدارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيرت الشرطة الروسية، يوم الاربعاء دورية عسكرية بريف مدينة ديرك الشمالي، أقصى شمال شرقي سوريا، على حدود الإدارة الذاتية وتركيا .

الدورية الروسية تجولت في قرى كوردية على طول الشريط الحدودي بين الإدارة الذاتية وتركيا واتجهت إلى قرية عين ديوار الحدودية، وعادت أدراجها مباشرة من قرى كوردية (تل دار - بانه قصر- قصرديب ) في ريف ديرك الشمالي، وفق ما أفاد مراسل وكالة شفق نيوز.

 الدورية الروسية كانت مؤلفة من مدرعتين عسكريتين، مع غطاء جوي، برفقة حوامتين (هليكوبتر) تؤمنان مسارها.

وهذه هي المرة الثالثة التي تسير فيها الشرطة الروسية دورياتها خلال الأسبوع الجاري في ريف ديرك الشمالي.

وسيرت الشرطة الروسية أول الأمس ، دورية عسكرية في ريف ديرك الشمالي ، كما سيرت دورية عسكرية اخرى السبت الفائت ، في ريف مدينة ديرك الشمالي بالتزامن مع تسيير دورية أمريكية .

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