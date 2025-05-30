خلال أسبوع.. تركيا نفذت 128 هجوما على دهوك

شفق نيوز/ أعلن عضو فرق صُنّاع السلام المجتمعي في كوردستان العراق كاميران عثمان، يوم الجمعة، أن الجيش التركي يواصل قصف مناطق حدودية في قضاء العمادية، حيث نفذ خلال أسبوع 83 عملية.

وقال عثمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجيش التركي شنّ منذ 24 من الشهر الجاري، 83 هجوماً على جبل نزاركي الواقع ضمن حدود ناحية شيلادزي في قضاء العمادية".

وأضاف أن "جميع الهجمات تركزت على منطقة محددة تعرضت لقصف يومي باستخدام المدفعية التركية"، مبينا أن "الجيش التركي قصف، خلال الأسبوع الماضي فقط، 45 مرة قرى منطقة (بري گاري) الواقعة ضمن حدود ناحية ديرالوك في قضاء العمادية".

وتابع أن "عدد الهجمات التركية على إقليم كوردستان خلال أسبوع واحد بلغ 128 هجوماً، جميعها كانت عبر القصف المدفعي"، مؤكدا أنه "رغم كثافة القصف، لم تُسجل أية خسائر بشرية بين المدنيين، إلا أن استمرار الهجمات تسبب بحالة من الخوف والقلق بين سكان المناطق الحدودية التابعة لقضاء العمادية".

وأعلن حزب العمال الكوردستاني، مطلع الشهر الجاري، عن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا، بعد حرب دامت 40 عاما.

وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب أتراك من "حزب الشعوب للعدالة والديمقراطية" المؤيد للكورد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.