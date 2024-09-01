خلال أسبوع .. اندلاع حريق ثانٍ في سوق "كماليات السيارات" في اربيل (صور)

شفق نيوز/ استعرت النيران مجددا، صباح اليوم الأحد، في سوق "كماليات السيارات" في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان بعد مرور أسبوع عن الحريق الأول الذي كان كبيرا وخلّف اضراراً مادية.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في اربيل المقدم شاخوان سعيد لوكالة شفق نيوز، إن "حريقا اندلع للمرة الثانية في (محال بيع كماليات السيارات) بعد أن اندلع للمرة الاولى يوم الاثنين الماضي"، مبينا أن الحادث الذي وقع اليوم بسبب عمليات اعمار واعادة تأهيل بناية السوق واستخدام اجهزة اللحام اذ استمر الحريق لنحو 40 دقيقة.

وأضاف أن ثلاثة فرق اطفاء تابعة لمديرية الدفاع المدني في اربيل تمكنت من السيطرة على الحريق بنجاح من دون خسائر بالأرواح.

وكانت مديرية الدفاع المدني في اربيل قد أفادت، مساء يوم الاثنين الماضي، باندلاع حريق في محال لبيع كماليات السيارات في المدينة، مبينة أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية.

وبعدها أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، يوم الثلاثاء الماضي، تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع مساء أمس في سوق "كماليات السيارات"، وتقدير الأضرار الناجمة عنه.

وشهدت أربيل منذ بداية العام الحالي تسجيل قرابة ألف حريق بحسب الدفاع المدني، كانت أغلبها "مفتعلة" أو بسبب تماس كهربائي.

وكان أعنف الحرائق عندما نشبت النيران في سوق القيصيرية ما أدى إلى احتراق 227 محلا و7 مخازن، إضافة إلى إصابة 132 شخصاُ.

وبهذا الشأن أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة داخلية إقليم كوردستان، القبض على المتورطين بحوادث حرائق محافظات أربيل ودهوك وكركوك، وقالت إن المتورطين ينتمون لحزب العمال الكوردستاني وكانوا يخططون لاستهداف أسواق في بغداد وكذلك خط جيهان لنقل النفط، اضافة الى شبكة الكهرباء في أربيل.