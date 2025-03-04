خلال أسبوعين.. آسايش كوردستان تضبط 26 كيلوغراماً من المخدرات وتفكك عدة شبكات
شفق
نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في الآسايش العامة بإقليم كوردستان، يوم
الثلاثاء، عن ضبط 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة وتفكيك عدداً من شبكات الترويج
والتهريب، إلى جانب إلقاء القبض على 11 متهماً، خلال أسبوعين.
وقال
الضابط في مديرية مكافحة المخدرات بالإقليم، أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضره
مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه العمليات جاءت ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة
المخدرات والحد من انتشارها، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين في
هذه الأنشطة غير القانونية.
وأضاف
أنه تم ضبط 26 كيلو و208 غرامات من "البلورات، والحشيش، والهيروين"
ومواد مخدرة أخرى، وإلقاء القبض على 11 متهماً وتفكيك عدداً من شبكات الإتجار وتوزيع
المخدرات.
وبين
أن هذه الأنشطة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون والتنسيق بين مديرية
المخدرات ومديريتي أمن بيرم، وسوران، ورصد ومتابعة بعد قرار قاضي التحقيق الأمني،
مشيراً إلى فتح قضايا جنائية ضد جميع المشتبه بهم وسيتم التعامل معهم بموجب قانون
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.