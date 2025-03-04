خلال أسبوعين.. آسايش كوردستان تضبط 26 كيلوغراماً من المخدرات وتفكك عدة شبكات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في الآسايش العامة بإقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن ضبط 26 كيلوغراماً من المواد المخدرة وتفكيك عدداً من شبكات الترويج والتهريب، إلى جانب إلقاء القبض على 11 متهماً، خلال أسبوعين.

وقال الضابط في مديرية مكافحة المخدرات بالإقليم، أركان عمر، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هذه العمليات جاءت ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية لضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.

وأضاف أنه تم ضبط 26 كيلو و208 غرامات من "البلورات، والحشيش، والهيروين" ومواد مخدرة أخرى، وإلقاء القبض على 11 متهماً وتفكيك عدداً من شبكات الإتجار وتوزيع المخدرات.

وبين أن هذه الأنشطة جرت خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون والتنسيق بين مديرية المخدرات ومديريتي أمن بيرم، وسوران، ورصد ومتابعة بعد قرار قاضي التحقيق الأمني، مشيراً إلى فتح قضايا جنائية ضد جميع المشتبه بهم وسيتم التعامل معهم بموجب قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.