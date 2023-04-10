خلال ساعات.. أمطار غزيرة تجتاح إقليم كوردستان

شفق نيوز / توقعت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تعرض الإقليم لموجة أمطار غزيرة ابتداء من الساعات المقبلة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "موجة من الأمطار الغزيرة ستجتاح إقليم كوردستان ابتداءً من يوم غد الثلاثاء، حيث ستشمل معظم مناطق الإقليم".

وأضافت أن "درجات الحرارة ستنخفض لتتراوح بين 8 إلى 10 درجات مئوية مع توقعات تساقط البَرد (الحالوب) يوم الخميس"، مشيرة إلى أن "نسبة الأمطار ستكون أكثر من 60 ملم خلال هذه الموجة".

وكانت وزارة الموارد المائية، قد رجحت تعرض البلاد إلى موجة أمطار غزيرة وسيول هي الأكبر في التاريخ، وفقاً لما أعلنه مصدر مسؤول في الوزارة.

ويوم الخميس الماضي (6 / 4 / 2023) قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن البلاد ستتعرض لأمطار استثنائية لم تشهدها منذ عقد التسعينيات، وذلك بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.