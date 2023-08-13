خلال ساعات.. أكثر من 3 آلاف عائلة تقدم طلب استملاك الشقق السكنية الحكومية في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، ان توزيع الشقق السكنية على محدودي الدخل سيبدأ بعد انتهاء ملء الاستمارات الخاصة بالحصول عليها إلكترونيا، لافتا الى ان اكثر من ثلاثة آلاف شخص اكملوا ملء الاستمارات لغاية اليوم الاحد 13 من شهر اب 2023.

وجاء في بيان لدائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان قام وزير الاعمار والاسكان في مراسم خاصة اليوم الاحد بالاعلان عن عملية توزيع الاستمارات الخاصة بالوحدات السكنية وتفعيلها الكترونيا بشكل مباشر للمواطنين محدودي الدخل وصل عدد الاشخاص الذين سجلوا عليها لغاية اليوم الاحد الى ثلاثة الاف وثلاثمائة وثماني وتسعين عائلة وقاموا بارسالها الى الوزارة.

واشار الى ان عملية ملء الاستمارات من قبل المواطنين بشكل مباشر (online) ستبقى مفتوحة لغاية الاول من شهر كانون الاول المقبل، داعيا المواطنين الى الاسراع في ملء الاستمارة للحصول على الوحدات السكنية بالأقساط الشهرية لمدة 25 عاما.

وآكد ان المشروع ينقسم الى قسمين ويضم تسعة الاف واربع شقق، لافتا الى استكمال 95٪؜ من القسم الاول منه والعمل مستمر لاستكمال القسم الثاني.

وأضاف البيان انه بعد الانتهاء من ملء الاستمارات يتم توزيع الوحدات السكنية على المواطنين بالاقساط طويلة الأجل تمتد الى 25 عاماً ومن دون دفع اي مبلغ مقدما.