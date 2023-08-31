خلال ساعات.. تسجيل 165 حالة "إسهال" في منطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لصحة إدارة گرميان بإقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجل أكثر من 165 حالة إصابة بـ"الإسهال" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل دخول 83 حالة إصابة بالإسهال في طوارئ كلار، و 23 حالة في مستشفى عام كفري، و60 حالة في مستشفى قلا".

وكانت المديرية العامة لصحة إدارة گرميان، أعلنت يوم الاثنين الماضي عن تزايد حالات إصابة الأطفال بالإسهال والقيء خلال اليومين الماضيين لتصل لتسجيل 35 حالة.

وطالبت من المواطنين جميعاً الاهتمام بأنفسهم واتخاذ الإجراءات الوقائية، لا سيما في اتخاذ إجراءات النظافة، والتأكد من نقاء وملاءمة مياه الشرب، وتجنب تناول الأطعمة غير المكشوفة أو في بيئة غير نظيفة ، وغسل اليدين بانتظام ، في حالات الإصابة من الإسهال، اتبع التعليمات الطبية بعناية ، وفي حالة شدة المرض واستمراره ، يجب زيارة المستشفى لتلقي العلاج المناسب.