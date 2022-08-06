خلال ساعات.. انخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان

شفق نيوز / توقعت هيئة الأنواء الجوية في إقليم كوردستان، يوم السبت، انخفاض درجات الحرارة من 1-3 درجات خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من المتوقع أن تكون درجات الحرارة يوم غد الأحد في محافظات ومناطق الإقليم كالآتي : أربيل 43، السليمانية 42، دهوك 42، حلبجة 44، سوران 40، وكرميان 48".

وسجلت خمس مدن في إقليم كوردستان، خلال الأسبوعين الماضيين، أعلى معدل في درجات الحرارة وكانت الأولى من بينها منطقة "ميدان" حيث سجلت 49 درجة مئوية، تلاها قضاء خانقين ودوكان بـ48 درجة مئوية، ثم قضاء كلار 47 درجة مئوية، بينما سجلت حلبجة 46 درجة.