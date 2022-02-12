خلال ساعات .. انتحار شاب وشابة بواسطة شنق نفسيهما بمنطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" يوم السبت بتسجيل حالتي انتحار لشاب وشابة بواسطة شنق نفسيهما في ناحية (سنكسر) التابعة قضاء (بشدر).

وقالت المديرية في بيان إنه تم نقل جثة إلى مستشفى (قلعة دزة) العام لمواطن يُدعى ( و . ج . ع) من مواليد العام 2004 يعمل كاسبا ومن سكنة ناحية (سنكسر) التابعة لقضاء (بشدر) أو (قلعة دزة) سابقا.

ووفقا للبيان فإنه لوحظت آثار سلك كهرباء حول رقبته، وبحسب أقوال أقربائه فقد أقدم الشاب على خنق نفسه في محل عمله في سوق (سنكسر).

وأشار البيان إلى أنه للتأكد من سبب الوفاة تم ارسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي في محافظة السليمانية، وفُتِحَ ملفُ تحقيق بالحادثة.

وفي بيان ثان أشارت المديرية إلى نقل جثة إلى مستشفى (قلعة دزة) العام لفتاة تُدعى (خ، آ، و) تبلغ من العمر 17 عاما طالبة مدرسة من سكنة ناحية (سنكسر) التابعة لقضاء بشدر .

وقالت الشرطة بعد إخضاع الجثة للفحوصات لوحظت آثار حبل حول رقبتها، ووفقا للمعلومات الأولية يبدو أنها قد شنقت نفسها، مشيرا إلى إرسال الجثة إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية، وتم فتح ملف تحقيق بالحادثة.