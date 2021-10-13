خلال ساعات.. الشرطة تعتقل سائقا قتل راكبا بعد خلاف على الأجرة في اربيل

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة اربيل، انها اعتقلت سائق سيارة اجرة قام بقتل راكب باطلاق النار عليه بعد خلاف معه على الاجرة صباح امس الاثنين.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قسم شرطة قضاء ضواحي اربيل تلقى صباح اليوم بلاغا بوقوع جريمة قتل، فتوجهت قواته فورا الى مكان الحادث وتبين ان شخصا يدعى (بارزان نصرالله احمد) وبعد خلاف مع سائق سيارة اجرة (تاكسي) بشأن اجرة النقل قام السائق باطلاق النار على رأس الراكب ورداه صريعا في الحال ويفر هاربا من موقع الحادث.

واشار البيان الى ان الشرطة قامت بفتح تحقيق في الحادث وشرعت بالتحقيق للوصول الى المتهم الرئيس في الجريمة واعتقاله.