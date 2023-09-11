خلال إجتماع مع رومانوسكي.. نيجيرفان بارزاني: استمرار خلافات بغداد كوردستان ليس في مصلحة العراق

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق إلينا رومانوسكي ووفداً مرافقاً لها.

وتبادل الجانبان بحسب بيان رئاسي، خلال اجتماع الآراء ووجهات النظر حول علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان، والحوار من أجل حل خلافات أربيل وبغداد وخاصة حول مسائل الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان وأوضاع العراق وإقليم كوردستان.

وأكد الجانبان على أهمية وجود حوار بناء بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك وحل للمشاكل العالقة بينهما بما يضمن الحقوق الدستورية للجميع ويحفظ الأمن والاستقرار السياسي للبلد.

وشدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية تطبيق النظام الاتحادي في العراق كما ورد في الدستور، وأشار إلى وجوب التعامل مع إقليم كوردستان كإقليم اتحادي وأن استمرار المشاكل والخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وبين حكومة إقليم كوردستان ليس في مصلحة البلد.

واتفق الجانبان في الرأي بضرورة وأهمية حل المشاكل وتأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان وفقاً للقانون والاتفاقيات، وأكدا على التلاحم ووحدة الصف بين الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، وخاصة بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

فرص تشغيل رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز القطاع الخاص في العراق وإقليم كوردستان، وأحوال الإيزديين وأهمية تنفيذ اتفاقية تطبيع أوضاع سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وتطورات المنطقة بصورة عامة، شكلت محوراً آخر للاجتماع.