خلال تعاطيهما المخدرات.. اعتقال شخصين وضبط أسلحة بحوزتهما في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اعتقال شخصين متهمين بتعاطي المواد المخدرة، لافتة الى ضبط مواد مخدرة واسلحة كانت بحوزتهما.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الشرطة تحصلت على معلومات عن شخصين يتعاطيان المواد المخدرة ، فبدأت على الفور بإجراء التحقيق والمتابعة وبعد استحصال امر قضائي تم اعتقال المتهمين اثناء قيامهما بتعاطي المخدرات".

وأضاف البيان ان "المتهمين هما كل من (ش ف) من مواليد (٢٠٠٠)، و(ر ص) من مواليد (١٩٩٢)"، مبينا "انهما محتجزان بأمر قضائي".

وأشار البيان الى ان "قوات الشرطة ضبطت اثناء القبض على المتهمين مسدسين اثنين وكمية من المواد المخدرة ومستلزمات التعاطي وعدد من اجهزة الهاتف النقال واشياء اخرى".