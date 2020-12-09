خلال ايام قليلة .. ضبط قرابة 120 كغم من المخدرات بالسليمانية

شفق نيوز/ افادت مديرية مكافحة المخدرات في محافظة السليمانية يوم الاربعاء بالقاء القبض على مجموعة من المتاجرين بالمخدرات بينهم نساء وضبط بحوزتهم نحو 21 كغم من المواد المخدرة في عملية امنية.

وقال مدير مكافحة المخدرات في السليمانية العميد بيشتيوان بهاء الدين في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ان الاشخاص الذين تم القاء القبض عليهم يخضعون للتحقيقات ولا يمكن الادلاء بمزيد من المعلومات حفاظا على سير اجراءات التحقيق، مبينا انهم كانوا يرمون تهريب تلك الكميات من المواد المخدرة الى خارج اقليم كوردستان.

واوضح ان تلك المواد المخدرة تم تهريبها الى داخل الاقليم من الخارج، مشيرا الى ان قوات مكافحة المخدرات تمكنت ليلة امس من تنفيذ العملية والقبض على المتاجرين وضبط تلك الكميات بحوزتهم.

وتابع العميد بهاء الدين بالقول إن من بين المتهمين نساء، مستدركا القول ان اغلب النساء اللواتي تلقي المكافحة القبض عليهن يتعاطين ولا يتاجرن، ولكن المتاجرين من الرجال يستغلوهن عادة في تنفيذ اعمالهم.

وكانت المديرية قد اعلنت يوم الاحد الماضي القاء القبض على مجموعة من تجار المخدرات، وضبط عجلة محملة بقرابة 99 كغم من المواد المخدرة ومواد أولية تدخل بتصنيعها.