خلال المشاركة في وداع الملكة.. نيجيرفان بارزاني يعزي الملك تشارلز الثالث 

شفق نيوز/ بعد وصوله إلى بريطانيا للمشاركة في مراسم توديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، لبى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء اليوم الأحد، دعوة رسمية للملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم، يرافقه السفير العراقي لدى بريطانيا، للمشاركة في مراسم استقبال الضيوف بقصر باكينغهام الملكي في لندن.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد وصوله إلى بريطانيا للمشاركة في مراسيم توديع الملكة الراحلة اليزابيث الثانية، وبدعوة من رسمية من تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة شارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع قادة ورؤساء دول العالم في قصر باكينغهام الملكي في لندن في مراسم استقبال الضيوف.

وأضاف البيان ان بارزاني قدم تعازيه وشعب وحكومة إقليم كوردستان للملك تشارلز الثالث والاسرة المالكة شعب حكومة المملكة المتحدة ودول الكومنولث وجدد مواساته لهم.

واضاف البيان ان الملك تشارلز الثالث من جهته عبر عن شكره وتقديره لبارزاني ومشاركته في مراسم التعازي وتوديع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد وصل مساء اليوم إلى لندن تلبية لدعوة رسمية من الحكومة البريطانية للمشاركة، إلى جانب قادة وزعماء دول العالم، في مراسم توديع ملكة المملكة المتحدة الراحلة، ويشارك الليلة في مراسم توديع الملكة وإبداء التقدير لها أمام نعشها في برلمان المملكة المتحدة.