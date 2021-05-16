خلال العيد بالسليمانية.. مستشفى شار يستقبل نحو 5 آلاف حالة مرضية ووفاة 6 أشخاص

شفق نيوز/ كشف اوميد علي مدير مستشفى شار في مدينة السليمانية، يوم الاحد، عن احصائيات المستشفى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علي في مؤتمر صحفي عقد في المستشفى وحضرت وكالة شفق نيوز؛ "اتمنى من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في التجمعات والمناسبات".

وأضاف مدير المستشفى؛ "زار المستشفى 4351 مريضا وهذا عدد كبير نسبيا"، مشيرا إلى ان "أغلب تتضمن اللحوم الحمراء بنسبة كبيرة".

وأشار إلى أن "عدد المراجعين بسبب الحوادث المرورية بلغ 88 حادثة، فيما زار المستشفى 17 حالة بسبب المشاجرات".

وأعلن وفاة 6 اشخاص خلال العيد 5 منها بسبب أمراض القلب وواحدة بسبب مشاجرة.