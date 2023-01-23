خلال العام 2022.. شرطة غابات كرميان تكشف حصيلة المعتقلين والمعدات المخالفة البيئة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات في وحدة كرميان ضمن إقليم كوردستان، احصائيات نشاطات وعمليات حماية البيئة لعام 2022 الماضي.

وقال مدير إعلام المديرية، المقدم أكرم كامل صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز ودوريات شرطة الغابات اعتقلت خلال العام الماضي، أكثر من 140 صياداً ومصادرة أسلحة وعتاد ومعدات صيد لمخالفتهم قواعد الصيد، وتجاوزهم على البيئة وفقا للمواد القانونية الخاصة بحماية وتحسين البيئة".

وأشار صالح، إلى "الاستيلاء ومصادرة 7 بنادق كلاشنكوف و35 سلاح كسرية مع 55 إطلاقة كلاشنكوف و176 إطلاقة كسرية و37 قطعة من مقتنيات ومعدات الصيد و85 (مصيدة سمك) و9 سكاكين، إلى جانب إطلاق سراح 7 حيوانات برية و53 طائراً محظور صيدها".

وأضاف أن "المفارز المختصة التابعة لشرطة الغابات تمكنت من الاستيلاء على 11 سيارة و7 دراجات نارية و15 الية منشار قطع و9 مصابيح صيد، إضافة إلى فرض غرامات مالية على المخالفين بلغت 4775000 دينار".

وينص قانون حماية البيئة، على معاقبة المخالف للأحكام والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 150 ألف دينار ولا تزيد على 200 ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.