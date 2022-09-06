خلال العام الحالي.. أربيل بانتظار 122 مشروعاً خدمياً جديداً

شفق نيوز/ ‏اعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ‏يوم الثلاثاء، أنها بصدد تنفيذ 122 مشروعاً ‏خدمياً جديداً ‏خلال العام الحالي.

جاء ذلك في اجتماع ديوان المحافظة اليوم، لمناقشة هذه المشاريع، وفق بيان صدر عنه وورد الى وكالة شفق نيوز.

‏ونقل بيان الديوان، عن محافظ أربيل اوميد خوشناو ‏خلال الاجتماع، إن "هذه المشاريع التي سيتم تنفيذها في أربيل بميزانية 60 مليار دينار عراقي ‏تم تخصيصها من قبل حكومة الإقليم".

واكد انه "‏سيتم التركيز في هذه المشاريع على الجوانب الخدمية والصحية والمدارس في المحافظة، فضلا عن توزيع المشاريع بشكل متساوٍ على جميع اقضية ونواحي حدود محافظة أربيل خاصة تلك التي تعاني من مشاكل خدمية".

‏وأشار إلى "اتخاذ كل الإجراءات للبدء في هذه المشاريع خلال السنة الحالية وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظة أربيل".