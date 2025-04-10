خلال استقباله وفد الأدباء والكتّاب.. مسعود بارزاني يستعرض مآسي ومعاناة شعب كوردستان

شفق نيوز/ أثنى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، على على دور العلماء والأدباء الكورد الكبار في خدمة الثقافة والأدب الكورديين وشعوب المنطقة.

جاء ذلك، خلال استقباله، في مصيف صلاح الدين، عدداً من الأدباء والكتّاب والشخصيات الثقافية العربية، الذين زاروا أربيل بغرض المشاركة في معرض أربيل الدولي للكتاب بدورته الـ17.

وخلال اللقاء، رحّب الزعيم بارزاني، بحرارة بالوفد الضيف، وفي كلمة له سلّط الضوء على دور العلماء والأدباء الكورد الكبار في خدمة الثقافة والأدب الكورديين وشعوب المنطقة.

وأكد بارزاني، أن الثقافة والمعرفة ركيزةٌ أساسية للتفاهم بين الأمم وشعوب المنطقة، كما قدّم للوفد الزائر نبذةً عن التاريخ السياسي في العراق والمنطقة، والمآسي وفصول المعاناة التي تعرض لها شعب كوردستان.

من جانبه، عبّر الوفد الضيف، عن تقديره لدور مسعود بارزاني في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش السياسي والثقافي في إقليم كوردستان والعراق، كما أشادوا باستمرار إقامة معرض أربيل الدولي للكتاب سنوياً.

وفي جانب آخر من اللقاء، طرح أعضاء الوفد مجموعة من الأسئلة والآراء والتوجهات بشأن القضية الكوردية، والأوضاع السياسية، والتغيرات والاحتمالات والمستجدات في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط، وقد أجاب الرئيس بارزاني عن تساؤلاتهم وشاركهم رؤيته وملاحظاته.