خلال استقباله فائق زيدان.. نيجيرفان بارزاني يؤكد على أهمية دور القضاء في استقرار العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على أهمية دور السلطة القضائية في حفظ استقرار العراق وطمأنة جميع المكونات الاجتماعية.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل اليوم في اربيل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء بحث اهمية دور القضاء في استقرار البلاد تأثيراته على جميع جوانب الحياة، كما اتفق الجانبان في الرأي على تنفيذ برنامج الحكومة الاتحادية الذي اتفق عليها جميع الاطراف.

من جانبه عبر رئيس الاقليم عن شكره لرئيس مجلس القضاء الاعلى على دوره في العمل المشترك والجهود للتطمين بأن القضاء يجب ان يكون محل اطمئنان جميع المواطنين والمكونات العراقية.

بالمقابل أشاد رئيس مجلس القضاء الاعلى بدور بارزاني في التعايش وتقبل روح العمل المشترك على مستوى العراق بشكل عام.