خلال استقباله سفير فرنسا الجديد.. نيجيرفان بارزاني: نريد استمرار دعم باريس لأربيل

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، تأكيده على رغبة الإقليم تعزيز علاقاته مع فرنسا، واستمرار دعم باريس لأربيل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الإقليم، للسفير الفرنسي الجديد في العراق، باتريك دوريل، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجدد بارزاني، وفق البيان، التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع فرنسا، شاكراً الدعم الفرنسي المستمر للعراق والإقليم بشكل خاص.

من جهته، عبر دوريل، عن سعادته بمباشرته مهامه سفيراً لبلاده في العراق، مؤكداً أن فرنسا تنظر باهتمام بالغ إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وستواصل مساعدتهما ودعمهما.

وفي محور آخر من اللقاء، تبادل الجانبان الآراء حول الأوضاع السياسية والأمنية للعراق وإقليم كوردستان، وخاصة حول أهمية انتخابات برلمان كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد، كما بحثا آخر التطورات في المنطقة وتداعياتها.