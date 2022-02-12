خلال احتفال في أربيل.. رئيس إقليم كوردستان يدعو إيران لتنمية العلاقات الثنائية

شفق نيوز/ عبر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، عن تهانيه لايران بمناسبة ذكرى انتصار ثورتها ويومها الوطني، إذ أوفد نائبه مصطفى سيد قادر لحضور حفل اقامته القنصلية العامة الايرانية في اربيل بهذه المناسبة.

وجاء في بيان لرئاسة اقليم كوردستان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ارسل نائبه مصطفى سيد قادر ممثلا عنه للمشاركة في مراسم ذكرى انتصار الثورة الاسلامية واليوم الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية التي نظمتها القنصلية العامة الايرانية في اربيل اليوم السبت".

واشار البيان ان نائب رئيس الاقليم حمل رسالة لبارزاني الى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وسلمها الى القنصل الايراني العام في اربيل.

وبين أن بارزاني وفضلا عن تقديم التهاني بذكرى انتصار الثورة الاسلامية واليوم الوطني للجمهورية الاسلامية، عبر عن رغبة اقليم كوردستان لتنمية العلاقات العريقة والودية بين اقليم كوردستان والجمهورية الاسلامية، مشددا على تطوير مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين.