خلال اجتماع ثلاثي.. بارزاني وعبدي وباراك يؤكدون على ضمان حقوق الكورد في سوريا

شفق نيوز- أربيل

عقد في أربيل، يوم الثلاثاء، اجتماعا ثلاثيا بين رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ومبعوث الرئيس الأميركي توم باراك، وقائد قوات سوريا الديمقراطي مظلوم عبدي، وجرى خلاله التأكيد على ضمان حقوق الكورد في سوريا.

وقال بيان صادر عن رئاسة كوردستان، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، والوضع في سوريا، والتعاون بين الكورد ودمشق، وقد أكد المبعوث الخاص للرئيس الأميركي على استمرار دعم بلاده للحفاظ على الأمن والاستقرار وإيجاد حلول مناسبة للمشاكل في سوريا".

وأضاف أن "رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، شدد من جانبه على أن الحوار والتفاهم بين الأطراف، وضمان حقوق الكورد والمكونات في سوريا، هو السبيل لحل المشاكل، وفي هذا السياق، أبدى استعداد إقليم كوردستان لتقديم كل أشكال التعاون والدعم لحل المشاكل والحفاظ على الأمن والاستقرار".

ولفت البيان إلى أن "تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل مواجهة مخاطر الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار دائم في المنطقة، كان محوراً آخر من محاور الاجتماع".