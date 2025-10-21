خلال اتصال هاتفي.. نيجيرفان بارزاني يبحث أوضاع سوريا مع توماس باراك

شفق نيوز- أربيل

تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، من مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا، (السفير الأميركي في تركيا) توماس باراك، بحثا خلاله الأوضاع في سوريا وآخر التطورات في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، شدد الطرفان، على ضرورة معالجة المشكلات في المنطقة عبر الحوار والتفاهم.

وأعرب باراك، عن شكره وتقديره لدور نيجيرفان بارزاني، وجهوده في المساعدة على حل القضايا الكوردية في سوريا مع دمشق، مطالبا إياه الاستمرار في دوره البنّاء بهذا المجال.