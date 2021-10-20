خلاف على خبز .. شخص يفتح النار صوب خباز ويصيبه بجروح في منطقة كوردستانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان يوم الأربعاء باصابة شخص بجروح في حادث إطلاق نار في بلدة "حاجياوا".

وذكرت الشرطة في بيان بأن شخصاً أُصيب بجروح صباح اليوم أمام مخبز في حي "رابرين" التابع لـ"حاجياوا" جراء اطلاق نار من سلاح نوع مسدس.

وأوضح البيان أن المصاب يُدعى (ب، ع، م) يبلغ من العمر 26 عاماً ومن سكنة "حاجياوا"، وقد تم نقله إلى مستشفى "رانية" العام وهو الآن تحت العناية الطبية، مشيرا إلى فتح ملف تحقيق بالحادثة.

ووفقا لشهود عيان والمعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن خلافا ومشادة كلامية حدثت على شراء الخبز بين صاحب المخبز وشخص أدت الى قيام الأخير بفتح النار على الاول واصابته بجروح.