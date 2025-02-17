خلاف عائلي يدفع رجلاً لقتل "عمه" في زاخو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني إدارة زاخو المستقلة بإقليم كوردستان، مساء اليوم الاثنين، بمقتل رجل على يد ابن شقيقه بسبب خلاف بينهما.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الجريمة حصلت إثر شجار نشب بين الطرفين في حي العباسية بمدينة زاخو، حيث أقدم الجاني على إطلاق النار على عمه باستخدام مسدس ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلاف يعود لأسباب عائلية، فيما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكد أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً بالجريمة لكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورط.