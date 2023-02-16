خلافات بغداد مع الإقليم على طاولة مباحثات مسرور بارزاني ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي

شفق نيوز/ ناقش رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني يوم الخميس حل الملفات بين اربيل وبغداد مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي.

وقال بارزاني في بيان "في إطار زيارتنا الرسمية إلى فرنسا، التقينا اليوم الخميس رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارش في باريس، وناقشنا الأوضاع العامة في العراق والاقليم وضرورة حل الملفات بين اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور".

وتابع ان "رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، أشار باحترام وتقدير، إلى نضال وتضحيات قوات البيشمركة الكوردستانية خاصة في هزيمة إرهابيي داعش وحماية المكونات المختلفة في إقليم كوردستان".

وبين بارزاني انه؛"بالاضافة الى التعبير عن شكرنا لفرنسا حكومة وشعبا على دعمهم للشعب الكوردي، عرضنا موجزا حول إصلاحات الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان".

وكانت أهمية تطبيق اتفاقية سنجار وتطبيع الأوضاع فيها والتهيئة لعودة المهجرين إلى مناطقهم جزءًا آخر من الاجتماع.بحسب البيان.

وعلى صعيد متصل، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئاسة بلدية باريس، واستقبلته رئيسة البلدية آن إيدالغو، التي أشارت إلى أن لكوردستان مكانة خاصة في قلوب الفرنسيين، كما تطرقت إلى زياراتها لإقليم كوردستان.

وعبّرت في الوقت نفسه عن استعدادها لتنفيذ أعمال ومشاريع مشتركة مع مدينة أربيل.هذا وأعرب رئيس الحكومة عن تقدير الشعب الكوردستاني لما يقدمه الشعب الفرنسي من دعم مستمر له، كذلك شكر بلدية باريس على المساعدة التي قدمتها باعتبارها توأماً مع أربيل.