خفّضت الرسوم من 3 ملايين الى 50 الف دينار.. كوردستان تتبع نظاماً الكترونياً لتسجيل الشركات

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاحد، تحويل نظام تسجيل الشركات الى الكتروني، مشيرة الى خفض رسوم التسجيل.

وقال مدير عام تسجيل الشركات في إقليم كوردستان بلند محمد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا النظام الجديد يوفر خدمة تسجيل الشركات بشكل الكتروني اضافة الى خفض رسوم التسجيل، حيث كانت تبلغ في الماضي 3 ملايين دينار عراقي بينما نبلغ الآن مع اتباع هذا النظام 50 الف دينار فقط وتبلغ الكلفة الاجمالية لتسجيل الشركة و الاسم التجاري نحو 100 دولار فقط".

واضاف محمد ان "هذا النظام و اضافة الى التقليل من الروتين داخل الدوائر الحكومية، يتم فيه الانتهاء من جميع المعاملات الخاصة بتسجيل الشركات و الاسم التجاري في غضون ساعة واحدة فقط "مشيرا الى ان " هذا الامر يأتي كجزء من برنامج حكومة الاقليم للتحول الرقمي في المؤسسات ".