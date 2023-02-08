خفض سعر الدولار يعيد نشاطاً نسبياً لأسواق أربيل

شفق نيوز/ ما إن أعلن البنك المركزي العراقي عن خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار أمس الثلاثاء، حتى شهدت الأسواق في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، نشاطاً محدوداً إلا أنه يبشر بعودة الحركة التجارية والبيع والشراء إلى طبيعته.

انعكاسات هذا القرار ظهرت تدريجياً في أسواق أربيل حيث بدأت الحركة تعود إليها لكن بشكل بطيء وحذر.

يقول شامير عبد الله، صاحب محل ملابس في مدينة اربيل، لوكالة شفق نيوز، ان "قرار البنك المركزي بخفض قيمة الدولار الاميركي امام الدينار العراقي، ايجابي ويصب في صالح المواطنين وسينعكس على الاسواق بشكل إيجابي بعد ان شهد أسعار السلع ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية".

فيما لفت المواطن علي محمد، في حديثه لوكالة شفق نيوز، ان "ارتفاع اسعار الدولار تسبب بشلل للكثير من الاسواق خاصة السيارات والعقارات لان التعامل بها يكون بالدولار فحتى إيجار العقارات في الكثير من الاماكن بات بالدولار وهذا ما جعل المواطنين يمتنعون عن التعامل والبيع او الشراء خشية الخسائر التي من الممكن ان تلحق بهم".

إلى ذلك، أوضح خالد خوشناو، أحد المتاجرين بالعملات في اربيل، لوكالة شفق نيوز، انه "من الصعب خفض سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي خلال يوم واحد او يومين لان الامر يحتاج الى بضعة ايام".

واستدرك "لكن مع استمرار البنك المركزي في بيع الدولار بالسعر الجديد وضخ اموال اكثر الى الاسواق ستستقر اسعار الصرف بشكل تدريجي".