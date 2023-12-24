خفض أسعار البنزين والنفط الأبيض في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية، انه سيتم تخفيض سعر البنزين والنفط الأبيض بمقدار 25 دينارا للتر الواحد في السليمانية اعتباراً من اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية بهمن قادر، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر البنزين بأنواعه الثلاثة سينخفض بمقدار 25 ديناراً للتر الواحد، عند الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد، وكذلك سعر النفط الأبيض".

وأضاف أنه "بسبب تراجع سعر الدولار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بسبب أزمة الرواتب تم تخفيض سعر الوقود".

وأشار إلى أن "أسعار البنزين الحالية في السليمانية حسب أنواعها هي نوع عادي 925 ديناراً، والمحسن 1150 ديناراً، والسوبر 1300 ديناراً"، مؤكداً على أنها "ستنخفض بمقدار 25 ديناراً لكل نوع".