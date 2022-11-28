أخفت مخدرات في ثيابها.. الأسايش تعتقل 13 متهما بينهم امرأة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش (أمن) إدارة گرميان المستقلة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، اعتقال امرأة أخفت مواداً مخدرة في ملابسها، إضافة إلى اعتقال 12 متهماً بتعاطي المواد المخدرة ضمن حدود الإدارة.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد جمع المعلومات المستمرة من قبل قوات المديرية في كلار لأجل التصدي للأشخاص الذين يتاجرون بالمواد المخدرة، تمكنت قوات الأسايش، في وقت قياسي بمداهمة منزل المتهم (ش ق) البالغ من العمر 30 عاما مع المتهمة (ف م) وعثر بحوزتها على 16 غم من المواد المخدرة كانت قد أخفتها بين ثيابها بشكل يصعب العثور عليها".

وأوضح البيان، أن "قوات أسايش كلار تمكنت أيضاً، من اعتقال 12 متهماً بتعاطي المخدرات خلال الأسبوعين الماضيين، وتم تنظيم أوراق تحقيقية لهم وفقا لقرار قضائي".