خط "سليمانية دوكان 3" يرى النور لإنهاء شح المياه

شفق نيوز- أربيل

وقعت وزارة البلديات في إقليم كوردستان، يوم الأحد، عقد تنفيذ مشروع الخط الثالث من المياه الرابط بين السليمانية ودوكان، بعد أن انخفاض المياه في الخطين السابقين.

وقالت الوزير، ساسان عوني، في كلمته خلال التوقيع على تنفيذ المشروع، ووردت لوكالة شفق نيوز، إن "هناك نقص كبير في المياه بالسليمانية، لأن كمية المياه الواصلة من خلال المشروعين السابقي، دوكان 1، و2، تبلغ 193 ألف متر مكعب، منها 160 ألف متر مكعب تصل إلى السليمانية وحوالي 30 ألف متر مكعب تذهب إلى جمجمال والمناطق المحيطة بها".

وأضاف: "النقص بلغ 277 ألف متر مكعب في السليمانية، لذلك بدأنا بتنفيذ هذا المشروع دوكان سلیمانية 3، بسعة 480 ألف متر مكعب".

وتابع أن "التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 423 مليون و800 ألف دولار، وتشمل سحب المياه وتنظيفها وإعادة دفعها ورفعها، بالإضافة إلى نقل المياه عبر أنبوبين بطول 112 كیلومتر وقطر 140 سم".

وكشف مديرية المياه والمجاري في السليمانية، يوم الخميس الماضي، عن تفاصيل مشروع "خط ماء دوكان – السليمانية الثالث" بكلفة مالية تصل إلى أكثر من 423 مليون دولار، لحل أزمة شح المياه بالمحافظة.

وقال مدير المديرية، بختيار طاهر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العمل في المشروع سيبدأ قريباً، وسيساهم في إنهاء أزمة شح المياه في السليمانية وأطرافها لمدة تصل إلى 30 عاماً".

وتابع أن "مديرية المياه في السليمانية هي التي قدمت المشروع إلى وزارة البلديات والسياحة، وقد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس وزراء الإقليم بجهود ومتابعة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني".

وكانت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، سبق وأن أعلنت أن مشروع خط ماء دوكان – السليمانية الثالث" يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع المياه، وسيسهم بعد إنجازه في حل مشكلة شح المياه في محافظة السليمانية.