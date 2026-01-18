خطأ تقني يخلط البنزين بالنفط في أربيل.. توضيح رسمي واتخاذ إجراءات

شفق نيوز- أربيل

أفاد شهود عيان، يوم الأحد، بحصول خلل تقني تسبب بتوزيع مادة البنزين بدلاً من النفط الأبيض على عدد من المواطنين في إحدى محطات التعبئة.

وقال سالار حمد أمين، عضو لجنة التحقيق في مديرية الموارد الطبيعية بأربيل التابعة لوزارة الثروات الطبيعية، لوكالة شفق نيوز، إن "خللاً تقنياً حدث في محطة (گەل) الواقعة على طريق أربيل - مخمور، أدى إلى خلط مادة البنزين مع النفط في أحد الخزانات، بعد أن تم تفريغ صهريج بنزين في خزان مخصص للنفط الأبيض عن طريق الخطأ مساء يوم أمس".

وأوضح حمد أمين، أن "الخطأ اكتُشف صباح اليوم بعد أن استلم قرابة 10 مواطنين مادة البنزين بدلاً من النفط"، مشيراً إلى أن "المديرية سارعت إلى إيقاف عملية التوزيع فوراً في المحطة المذكورة واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن "المديرية استعادت كميات البنزين التي وُزعت بالخطأ، وتم توجيه المواطنين الذين كان من المقرر استلام حصصهم اليوم إلى محطتين بديلتين لتسلم مادة النفط الأبيض".

وتابع المسؤول بالقول: "مستمرون في التحقيقات لتحديد الجهة المقصرة والمتسببة بهذا الخلل، وفور انتهاء النتائج سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".

وبين أن "محطة (گەل) تضم 150 وكيلاً يمثلون أكثر من 5 آلاف عائلة مسجلة لاستلام النفط، ومنذ اليوم لن يتسلموا حصصهم من هذه المحطة بل من محطة أخرى"، لافتاً إلى أن "850 عائلة كانت قد تسلمت حصصها من النفط الأبيض في هذه المحطة حتى صباح اليوم قبل وقوع الحادثة".