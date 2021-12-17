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التعليم العالي تعطل الدوام الرسمي بجامعة صلاح الدين في أربيل اسبوعاً كاملاً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-17T11:33:12+0000
التعليم العالي تعطل الدوام الرسمي بجامعة صلاح الدين في أربيل اسبوعاً كاملاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان يوم الجمعة تعطيل الدوام الرسمي بجامعة صلاح الدين في أربيل أسبوعاً واحداً.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها آرام محمد قادر، زار القسم الداخلي (شوكت شيخ يزدين)، وتحدث مع الطلبة واطلع على اوضاعهم بعد الأضرار التي لحقت بمبنى القسم الداخلي نتيجة تدفق المياه إليه، والذي تضرر كثيرا، لكن دون خسائر بشرية.

وأضاف البيان أن الوزير اوصى فريق جامعة صلاح الدين بالاستعجال في تقييم الأضرار وتعويض الطلبة المتضررين وتوفير الاحتياجات لهم.

ولهذا قرر الوزير تعطيل الدوام الرسمي لجميع الكليات، وأقسام جامعة صلاح الدين لمدة سبعة أيام، لحين اعادة تنظيم الاقسام الداخلية مرة اخرى بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجةً لسيول الأمطار التي غمرتها.

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