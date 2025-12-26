خطوة نحو العالمية.. أربيل تحتضن أول بطولة "Off-Road" بمشاركة واسعة (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، انطلاق أول بطولة رسمية من نوعها على مستوى العراق لرياضة السيارات ذات الدفع الرباعي في الطرق الوعرة "Off-Road"، بمشاركة واسعة من المتسابقين والهواة، في خطوة تهدف إلى وضع العراق على خارطة البطولات الدولية.

وقال مريوان، أحد المشاركين والمنظمين للبطولة، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يعد الأول من نوعه الذي يقام بهذا الحجم على مستوى البلاد، بمشاركة 48 سيارة رياضية تم تعديلها محلياً داخل إقليم كوردستان".

وأضاف: "هذه البطولة هي حجر الأساس لتنظيم فعاليات مستقبلية بطرق أكثر احترافية. هدفنا هو إدراج كوردستان والعراق ضمن لائحة الدول المشاركة في المحافل الدولية، وتمكين لاعبينا من المنافسة في البطولات العالمية خارج البلاد".

من جانبه، أوضح المتسابق آزاد، أن "منافسات اليوم تركزت على فئة (إكستريم)، وهي الفئة الأصعب التي تتضمن صعود التلال الوعرة جداً".

وبيّن لوكالة شفق نيوز، أن "طبيعة الميدان كانت تحدياً كبيراً، وهو جيد جداً كبداية أولى، ورغم صعوبة المسار، تمكنت ثلاث سيارات فقط حتى الآن من الوصول إلى القمة دون أعطال ميكانيكية".

ووصف المتسابق كويار، القادم من محافظة السليمانية، البطولة بأنها "فريدة وجميلة"، مشيراً إلى أن شغفه بسيارات الدفع الرباعي بدأ منذ الصغر.

وحول تكاليف تجهيز هذه السيارات، أوضح كويار لوكالة شفق نيوز، أن "تعديل السيارات يتطلب مبالغ مالية قد تكون باهظة للبعض نظراً لكثرة المتطلبات والقطع الخاصة، لكن بالنسبة للشخص الذي يمتلك الخبرة ويعمل على سيارته بنفسه، فإن التكلفة تصبح مقبولة وممتعة كونها جزءاً من الهواية".

وتأتي هذه البطولة في وقت تشهد فيه رياضة المحركات إقبالاً متزايداً من الشباب في إقليم كوردستان وعموم العراق، وسط آمال بأن تحظى بدعم رسمي أكبر لتطوير الحلبات والميادين بما يطابق المعايير الدولية.