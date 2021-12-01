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خطوات الاصلاح ودور التحالف الدولي في لقاء وفد عسكري بريطاني مع البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-01T18:51:38+0000
خطوات الاصلاح ودور التحالف الدولي في لقاء وفد عسكري بريطاني مع البيشمركة

شفق نيوز/ بحثت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، مع وفد رفيع من وزارة الدفاع البريطانية البرنامج الاصلاح للوزارة، وتشكيل القوة المشتركة من البيشمركة والجيش العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان المستشار الاعلى لوزارة البيشمركة العميد هزار عمر، استقبل وفدا رفيعا من وزارة الدفاع البريطانية ضم الكلونيل بيتي ستيت، والكولونيل جولس سالوسبوري، بحضور نائب الملحق العسكري في القنصلية البريطانية العامة الكولونيل مايك ديكسون، تم خلاله الحديث عن الخطوات الاخيرة لبرنامج الاصلاح في قوات البيشمركة ودور بريطانيا وقوات التحالف في هذه العملية.

واضافت انه في قسم آخر من اللقاء تم الحديث عن الاوضاع الامنية في العراق وتشكيل قوة مشتركة بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، مبينا ان الجانبين ناقشا ايضا الحوار الاستراتيجي بين العراق وامريكا.

واشارت الى ان الجانبين اكدا على ان العلاقات بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع البريطانية امرا مهما وضروريا.

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