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خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة في اجتماع كوردستاني هولندي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-15T15:31:48+0000
خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة في اجتماع كوردستاني هولندي

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس اقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، يوم الاثنين، على اهمية إعادة تنظيم قوات البيشمركة لبناء قوة وطنية ضمن القانون والمبادئ العسكرية.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان الشيخ مصطفى بحث مع قائد القوات الهولندية في التحالف الدولي ضد داعش، الكولونيل باول فوس، اهمية خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة بهدف بناء قوة وطنية موحدة في اطار القانون والمبادئ العسكرية.

واشار الى ان نائب رئيس الاقليم سلط الاضواء على اهمية خطوات الاصلاح واعادة تنظيم قوات البيشمركة بهدف بناء قوة وطنية موحدة في اطار القانون والمبادئ العسكرية.

واضاف البيان ان تطوير التنسيق والعلاقات بين اقليم كوردستان وهولندا وتسريع عملية الاصلاح وتوحيد البيشمركة، كانت جانبا اخر من الاجتماع.

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