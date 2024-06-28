خطر يهدد العراق.. منظمات مدنية تطلق حملة توعية لمكافحة المخدرات في أربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، حملة للتوعية بمخاطر المواد المخدرة.

وقال رئيس منظمة اللجنة الشعبية هوكر جتو، إحدى الجهات المنظمة للحملة، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تحمل اسم (كن واعياً) وتشمل مناطق العراق كافة بهدف رفع مستوى الوعي من مخاطر المخدرات لدى الشباب بالأخص".

وأضاف "نرى في الوقت الحالي أن الإحصائيات تزداد في العراق سنة بعد أخرى وتتضاعف من حيث عدد التجار والمروجين المتعاطين المعتقلين بهذه التهمة، وأعتقد أن مسألة المخدرات في العراق تأتي من حيث الأهمية بعد الإرهاب مباشرة كواحدة من أكبر المشاكل الموجودة".

من جانبه، أوضح رئيس منظمة كوردستان لحقوق الإنسان هوشيار مالو، لوكالة شفق نيوز، أن "العراق بعد أن كان ممراً لنقل المخدرات أصبح الآن إلى حد كبير مستهلكاً وهناك بوادر أيضاً أن يكون العراق منتجاً لهذه المواد".

وشدد على أنه "خلال السنوات الثلاث الماضية شهدنا ارتفاعاً كبيراً في الإتجار بالمخدرات وتعاطيها حيث أن أكثر من 38 ألف شخص ألقي القبض عليهم، وتم إتلاف أكثر من 54 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل أكثر من حبة لكل مواطن عراقي".

وأشار إلى أن "أهم ما نحن بحاجته لمكافحة هذه المشكلة هو رفع الوعي لدى الشباب خاصة ومختلف الفئات في المجتمع، وثانياً هو تعديل القوانين حيث أنها ما زالت تحتاج إلى ذلك، وثالثاً تعامل المؤسسات مع القضية حيث أن العراق فيه قصور كبير من ناحية وجود مراكز إعادة التأهيل لهؤلاء الأشخاص".