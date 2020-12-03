خطر خارجي يهدد الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان.. صور

شفق نيوز/ اشتكى مربو مواشي في إقليم كوردستان يوم الخميس من أن المواشي المستوردة من الخارج وخاصة من سوريا وإيران باتت تهدد الثروة الحيوانية في الإقليم.

وطالب المربون، السلطات الحكومية في إقليم كوردستان، بحظر استيراد المواشي من دول الجوار لحماية الثروة الحيوانية المحلية.

وقال عبد الرحمن حمه أمين وهو أحد مربي الأغنام في السليمانية لوكالة شفق نيوز، إنه تكبد خسائر "كبيرة" جراء عدم قدرته على منافسة أسعار المواشي المستوردة من إيران وسوريا.

وأوضح أن سعر الكيلوغرام الواحد للحم الأغنام الإيرانية والسورية أقل بـ500 إلى 1000 دينار من نظيرتها المحلية، وهو ما يجعل المستوردة أكثر طلباً في الأسواق.

وأضاف حمه أمين، "يجب على المسؤولين أن يمنعو دخول الاغنام الى السليمانية ويدعموا الاغنام المحلية التي هي أفضل ولحومها أجود".

من جانبه، قال هيوا محمد وهو أحد تجار الماشية في السليمانية لوكالة شفق نيوز، "نشتري الأغنام والعجول السورية لانها أرخص سعراً من المحلية، إذ تجد طريقها بسهولة إلى أسواق اللحوم في المدينة".

وأضاف أن "متاجر بيع اللحوم والقصابين يبحثون عن الأرخص ثمنا من اللحوم ليجنوا أرباحاً أفضل".

واعتبر مدير التنمية الاقتصادية الكوردستانية حسام حكيم أن "غزو الاسواق بالماشية واللحوم الاجنبية (السورية والايرانية) في الاقليم يسبب خسائر لمربي المواشي المحلية".

وقال حكيم لوكالة شفق نيوز، إن "المربي ينتظر 3 أشهر من تربية أغنامه من توفير العلف والطبابة حتى تصبح جاهزة للبيع، ويصطدم بأغنام سورية وإيرانية بأسعار أقل، فيقرر ترك عمله واللجوء الى المستورد".