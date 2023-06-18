خطة أمنية "محكمة" في اربيل خلال عيد الاضحى

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، يوم الاحد، انها ستنفذ خطة امنية "محكمة" خلال ايام عيد الاضحى.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "محافظ اربيل اميد خوشناو ترأس اليوم اجتماع بحضور العديد من المسؤولين في مديرية اسايش اربيل و قوات زيرڤاني و مديرية صحة اربيل والجهات المعنية لمناقشة الخطة الخاصة بايام عيد الاضحى في المحافظة".

ونقل البيان، ان "خوشناو اكد على ضرورة تنفيذ خطة محكمة خلال ايام العيد ووجه الجهات المعنية باهمية الحفاظ على سلامة السياح الذين سيأتون آلى المحافظة طوال فترة اقامتهم".

وتابع البيان ان " الاجتماع جرى فيه التأكيد على تفعيل اللجان الخاصة بمراقبة الاسواق وذلك لمنع استغلال ايام العيد والتلاعب بالاسعار".

ويتوافد عشرات الالاف من السياح كل عام خلال ايام عيدي الفطر والاضحى الى محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان حيث يأتي غالبيتهم من وسط وجنوب البلاد.