خطة طوارئ عاجلة في كَرميان لمواجهة مخاطر الفيضانات مع بدء موسم الأمطار

شفق نيوز/ أعلنت إدارة كَرميان ضمن اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن خطة طوارئ عاجلة لمواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة مع بدء موسم الأمطار، تركزت على تنظيف مجاري المياه وتعزيز البنية التحتية لتصريف السيول.

وفي بيان أصدرته، ورد إلى وكالة شفق نيوز، ذكرت إدارة كَرميان أن الجهات المعنية، بما في ذلك الدفاع المدني والبلديات وهيئات شؤون الطرق والطوارئ، ناقشت الإجراءات اللازمة لتقليل الأضرار الناتجة عن الفيضانات المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.

وأوصت الإدارة بضرورة الإسراع في إصلاح قنوات الصرف في مناطق كَلار وكفري، الأكثر عرضة للفيضانات، مع وضع آلية تنسيق بين المؤسسات لضمان استجابة سريعة وفعالة.

كما تضمنت الخطة إنشاء فرق طوارئ محلية جاهزة للتعامل مع أي طارئ، وتحسين مسارات التصريف وتجهيز معدات الشفط والنقل السريع لتقليل تجمع المياه في المناطق السكنية.

وأكد مسؤولو إدارة كَرميان أهمية الدعم الإضافي من الحكومة الإقليمية لتوفير المعدات والموارد اللازمة، مشيرين إلى أن الاستعداد المبكر سيساهم في الحد من الخسائر.

ويأتي هذا في ظل تزايد المخاوف من تكرار الفيضانات السابقة التي أدت إلى أضرار جسيمة، حيث تعاني كَرميان سنوياً من مخاطر الفيضانات، إذ تسببت أمطار السنوات الأخيرة في خسائر واسعة في الممتلكات والبنية التحتية.

ومع توقعات ارتفاع مستويات الأمطار هذا الموسم، تسعى إدارة المنطقة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتقليل آثار الكوارث الطبيعية على سكان المنطقة وممتلكاتهم.