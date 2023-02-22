خطة حكومية لتنظيم المحال ومنع حركة مرور السيارات قرب قلعة أربيل

شفق نيوز / أعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أنها ستعيد تنظيم المحال وتمنع حركة السيارات قرب قلعة اربيل الاثرية بالتشاور مع الجهات المعنية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق انها "أجرت اليوم اجتماعا بحضور الجهات المعنية في حكومة أربيل المحلية بشأن خطة اعادة تنظيم المحلات وحركة مرور السيارات في أطراف القلعة".

وأضاف البيان أن "الخطة تتضمن منع حركة مرور السيارات في الشوارع المحيطة بالقلعة وتخصيصها للمشاة إضافة إلى اعادة تنظيم المحال المملوكة للبلدية لاعطاء منظر حضاري والاهتمام أكثر بالبيئة ومراعاة الحالة الصحية لكل الفئات".

واشار البيان الى انه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على مناقشة الملاحظات التي ترد من الجهات المعنية عن هذه الخطة خلال فترة أسبوع للبدء بإدخالها حيز التنفيذ".