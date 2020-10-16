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خطة استنفار وتحوطات بمدينة كوردستانية تحسباً لموجة "عنيفة" لكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-16T09:33:59+0000
خطة استنفار وتحوطات بمدينة كوردستانية تحسباً لموجة "عنيفة" لكورونا

شفق نيوز/ ذكرت ادارة قضاء كلار التابعة لإدارة منطقة "كرميان" التابعة لإقليم كوردستان يوم الجمعة انها وضعت خطة "محكمة" تحسباً لموجة "عنيفة" لوباء كورونا خلال الفترات المقبلة.

 وقال قائممقام كلار شهاب حاجي احمد لوكالة شفق نيوز، ان ادارته "وضعت خطة طبية وخدمية محكمة لمواجهة موجة عنيفة لكورونا خلال الفترات القادمة بحسب المعلومات والمعطيات الواردة من  صحة اقليم كوردستان"، مبينا ان "الخطة تشمل تكثيف الاجراءات الوقائية وتوسيع حملات التوعية المجتمعية لمنع تفشي اصابات جديدة خلال الفترات المقبلة".

واردف ان "التحوطات تأتي على خلفية التصاعد الكبير باصابات كورونا في اقليم كوردستان الذي سجل طفرة بالاصابات خلال الـ48 الساعة الماضية"، مستدركاً القول ان "كورونا في كلار تحت السيطرة وان معدل الاصابات انخفض بنسبة اكثر من 50% نتيجة الالتزام الاجتماعي والوضع المناخي في القضاء مقارنة بمحافظات الاقليم ذات الاجواء الباردة".

واشار قائممقام كلار الى انه "بحسب اخر المسحات الطبية لمصابين كورونا والتي شملت 130 مشتبهاً به تأكدت اصابة 30 منهم فقط فيما تماثل 26 اخرين للشفاء وهو معدل اعتبره جيدا جدا مقارنة بالمناطق الاخرى" .

ويقع  قضاء كلارجنوب شرقي محافظة كركوك بمسافة مقدرة بـ 150كم والى جنوب محافظة السليمانية بمسافة 140كم وشمال العاصمة العراقية بغداد بحوالي 180كم وهي قريبة من الحدود الغربية الايرانية بمسافة 35 كم.

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