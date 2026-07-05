أخطاء بامتحان اللغة العربية.. طلبة السادس الإعدادي يحتجون في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

احتجّ طلبة السادس الإعدادي في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، أمام مديرية تربية السليمانية، اعتراضاً على طبيعة الأسئلة وآلية إجراء الامتحانات الوزارية.

وقال سروة سالار، ممثل المحتجين، خلال مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن عدداً كبيراً من أسئلة امتحان اللغة العربية جاءت بصياغات غير دقيقة وتضمنت أخطاء، مشيراً إلى أن بعض الأسئلة المترجمة في مواد أخرى احتوت أيضاً على أخطاء لغوية وفنية، الأمر الذي تسبب في إرباك الطلبة أثناء أداء الامتحانات.

وأضاف أن المحتجين يطالبون بجعل امتحان اللغة العربية اختيارياً كما كان معمولاً به في السنوات السابقة، فضلاً عن اعتماد جدول امتحانات الدورة الثانية بحيث يكون امتحان واحد كل ثلاثة أيام، بدلاً من إجراء امتحان كل يومين كما هو مقرر حالياً.

من جانبها، قالت الطالبة المحتجة سركول محمد، لوكالة شفق نيوز، إن الطلبة يطالبون وزارة التربية بإعادة الدرجات التي قد يخسرها الطلاب بسبب الأسئلة الخاطئة أو تلك التي جاءت خارج المنهج، ولاسيما في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إلى جانب مواد أخرى.

وأكدت أن هذه الأخطاء قد تؤثر بشكل مباشر في معدلات الطلبة، مشددةً على أن الاحتجاجات ستتواصل إلى حين استجابة وزارة التربية لمطالبهم ومعالجة المشكلات التي رافقت الامتحانات الوزارية.