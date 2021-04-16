خسائر فادحة لمزارعي ديرك في شمال وشرق سوريا

شفق نيوز / أعلنت مؤسسة الزراعة والثروة الحيوانية في الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا/ فرع ديرك، يوم الجمعة، عن خسائر فادحة تكبدها مزارعو المناطق الجنوبية، وخسائر أقل تنتظر المزارعين في المنطقة الشرقية والشمالية، بسبب شح الامطار هذا الموسم .

وقال المهندس الزراعي صلاح حمزة مدير المؤسسة الزراعية في ديرك، لوكالة شفق نيوز، إن "خسائر فادحة تكبدها المزارعون في المناطق الجنوبية بسبب شح الامطار هذا الموسم ، فأغلب المزارعين تركوا أراضيهم بوراً او قلبوها، لعدم انبات الزرع بسبب نقص المياه".

وتابع حمزة " للمزارعين في المنطقة الشرقية والشمالية المحاذية لنهر دجلة نصيب من تلك الخسائر بسبب شح الامطار خلال شهري آذار ونيسان ، حيث يوجد 350,000 دونم مزروع في منطقة ديرك ، وهي في مرحلة التسنبل ، قد ينجو منها حوالي 100,000 دونم ان استمر الجفاف لنهاية نيسان ".

وأعرب حمزة عن خوفه من ضعف التسويق هذه السنة، بسبب نقص الأمطار وضعف الانتاج، فكمية الامطار المتساقطة هذا الموسم بلغت 270 ملم وهي نسبة ضئيلة جداً مقارنة بالموسم الماضي والتي وصلت إلى 720ملم".

من جانبه أبلغ المزارع محمد سعيد محمود من ريف ديرك لوكالة شفق نيوز، أن "مصاريف وتكاليف الري ( قطع غيار المولدات والخراطيم والايدي العاملة وغيرها ..) تمنعنا من سقاية مزروعاتنا حتى وان كنا نملك آباراً".

وأضاف محمود أن "مانخشاه هو تكبد خسائر إضافية فوق خسائر تكبدناها سابقا في بداية الزراعة (الفلاحة و البذار والاسمدة والمبيدات ) الوقت فات والزرع يعاني ضعفاً في الانبات لعدم أخذها كفايتها من مياه الامطار خلال شهر آذار".

يذكر أن شركة تطوير المجتمع الزراعي في ديرك خلال موسم 2020 ، ساقت 128,400 طن من القمح إلى مراكزها الاربعة (مركز حبوب ديرك و بروج وكرزيارات وتل علو ) واشترت من المزارعين ب 17 سنت اي مايعادل 400 ليرة سورية للكيلو واحد.