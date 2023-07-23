خسائر بـ25 مليار دينار خلال شهرين.. قطاع الدواجن في السليمانية مهدد بـ"الانهيار"

شفق نيوز/ اعلنت جمعية مربيّ الدواجن في السليمانية، يوم الاحد، عن تكبد هذا القطاع خسائر بمليارات الدنانير خلال الشهرين الماضيين، محذراً من "انهيار" قطاع الدواجن.

وقال رئيس الجمعية، ناظم عبد الله الجاف، لوكالة شفق نيوز، ان "اصحاب مشاريع الدواجن تكبدوا خسائر مالية تقدر بنحو 25 مليار دينار خلال الشهرين الماضيين بسبب الامراض المنتشرة من زاخو في أقصى الشمال وحتى الفاو في أقصى جنوب العراق".

وبين ان "الاسعار تراجعت لتصل الى قرابة 600 دينار للكيلوغرام الواحد من لحوم الدجاج، كما ان ارتفاع سعر الدولار تسبب بأعباء إضافية".

واضاف ان "الاهمال المستمر من قبل السلطات لقطاع الدواجن تسبب بأضرار وخسائر لأصحاب المشاريع"، مشيرا الى انه "مرة اخرى نقرع الجرس لتحذير الحكومة من انهيار قطاع الدواجن وإفلاس المئات من المشاريع".

واكد الجاف ان "الأمراض تسببت بأضرار طالت نحو 40 بالمئة من حقول الدواجن ما تسبب باغلاق قرابة 25% منها".

وطالب الجاف حكومة اقليم كوردستان بالاستجابة لمطالب اصحاب مشاريع الدواجن ليتمكنوا من الاستمرار بالانتاج، مبينا ان المطالب "تتضمن توفير اللقاحات الخاصة بالامراض التي تصيب الدواجن".

ولفت الى ان "اصحاب مشاريع الدواحن يتحملون اعباء كثيرة، اضافة الى تراجع الاسعار وانتشار الامراض، وكذلك عدم توفر اعلاف جيدة، وغياب السيطرة على المستورد من الدجاج وبيض المائدة".