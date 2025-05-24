خسائر بشرية وحرائق.. شفق نيوز توثق أضرار عاصفة أربيل

شفق نيوز/ تسببت العاصفة التي ضربت أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، مساء أمس الجمعة، باحتراق العشرات من الدونمات الزراعية في إحدى القرى، إلى جانب وقوع أضرار مادية وبشرية في مناطق مختلفة من المدينة.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز آثار الحرائق في أراضٍ زراعية ضمن قرية "ماستاوا" التابعة لمحافظة أربيل، حيث التهمت النيران مساحات واسعة من المحاصيل.

وقال بدران، وهو صاحب إحدى الأراضي المتضررة، لوكالة شفق نيوز، إن، "الحريق اندلع في الساعة التاسعة والنصف من مساء الجمعة".

ويرجح أن "السبب هو تماس كهربائي"، موضحاً أن "العاصفة القوية ساعدت في انتشار النيران بسرعة هائلة، ما أدى إلى احتراق نحو 70 إلى 80 دونماً خلال أقل من ربع ساعة".

وفي السياق ذاته، أفاد عثمان، أحد سكان القرية، بأن "حريقاً آخر تجدد اليوم السبت في فترة الظهيرة، ضمن الحدود الفاصلة بين قريتنا والقرية المجاورة"، مشيراً إلى أن "الحريق تسبب باحتراق نحو ثماني دونمات من أراضي أحد المواطنين، لكن تمت السيطرة عليه بسرعة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن ستة مواقع احترقت مساء أمس الجمعة ضمن محافظة أربيل، وذلك بسبب العاصفة الجوية القوية التي تسببت بسقوط عدد من محولات الكهرباء، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدة مناطق.

وأضاف أن "عدداً من الأطفال أُصيبوا بجروح بعد سقوط مرجوحة عليهم بسبب قوة العاصفة في أحد أحياء المدينة".

كما أفاد بأن الجزء العلوي من كنيسة مار يوسف في منطقة عنكاوة، ذات الأغلبية المسيحية، تعرض لأضرار مادية نتيجة العاصفة.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان أن عطلاً فنياً نشب في منظومة الكهرباء بسبب العاصفة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن عدد من أحياء المدينة، مؤكدة أنها تعمل على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في أسرع وقت.

كما أفاد مصدر محلي، ليل الجمعة السبت، بمصرع شخص وإصابة اثنين اخرين، نتيجة حريقا اندلع في قرية "سۆربەش" التابعة لناحية شەمامك ضمن محيط محافظة أربيل، على خلفية العاصفة العنيفة التي اجتاحت مدناً في اقليم كوردستان.