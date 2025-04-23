"خسائر بالجملة".. انخفاض أسعار الدجاج يثير مخاوف المربين في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت أسعار الدجاج الحي في الأسواق الزراعية المحلية في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، انخفاضاً نسبياً، وسط مؤشرات على تراجع الطلب وزيادة العرض، مما انعكس سلباً على أرباح المربين.

وبهذا الصدد قال رئيس اتحاد مربي الدواجن ناظم عبد الله في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بلغ 1900 دينار فقط في دواجن التربية المحلية".

وأوضح، أن "هذا الانخفاض في الأسعار يعود بشكل رئيسي إلى ضعف الطلب وزيادة المعروض من الدواجن في الأسواق".

وأشار عبدالله إلى أن "أصحاب الدواجن يتكبدون خسائر كبيرة نتيجة هذا التراجع، حيث ان تكلفة الكيلوغرام الواحد عليهم تصل إلى 2500 دينار، مما يجعلهم يبيعون بأقل من كلفة الإنتاج".

ودعا رئيس الاتحاد الجهات المعنية إلى "التدخل لدعم المزارعين وتعزيز آليات تنظيم السوق"، محذراً من أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف عدد كبير من المربين عن الاستمرار في هذا القطاع الحيوي، مما سيؤثر لاحقاً على الأمن الغذائي المحلي".